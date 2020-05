Usd Bitonto in C, PD: “Amministrazione e società sportiva condividano percorso comune”

Riceviamo e pubblichiamo comunicato a firma del Partito Democratico Bitonto:

“Solo uniti si vince

La lezione viene dallo sport ma è universale: uniti si vince.

Può servirci anche a risolvere problemi apparentemente facili quale la situazione dello stadio "Città degli Ulivi".

Grazie ad un'esaltante stagione, evidentemente non casuale, ma frutto del lavoro di molte persone, e torniamo all'adagio del titolo, la nostra squadra di calcio, l'USD Bitonto, potrebbe avere la possibilità di iscriversi al campionato di serie C. Lo si deciderà prossimamente.

La possibilità ingolosisce gli sportivi, i tifosi, ma deve interessare anche gli amministratori locali e i partiti politici. Con il passaggio di categoria, infatti, si affaccerebbero interessanti opportunità economiche per le attività d'impresa locale, che formano un vero e proprio indotto nella filiera del calcio professionistico. Non possiamo dunque lasciar passare il tema come d'esclusivo interesse sportivo, che pure merita attenzione.

Pare tuttavia che per l'iscrizione, ancora solo eventuale, alla categoria dei professionisti, il campo sportivo debba necessariamente essere adeguato. I lavori a quel punto dovrebbero concludersi in tempi brevissimi.

Ecco perché è indispensabile che i tutti i portatori d'interesse, Amministrazione Comunale e Società Sportiva USD Bitonto si siedano e condividano sin d’ora un percorso comune, ciascuno secondo le proprie prerogative e responsabilità.

Schiettamente e realisticamente, per il bene dei cittadini di Bitonto, facciano una dichiarazione congiunta Sindaco e Presidente della società con la quale si chiarisce cosa si intende fare nel caso in cui si aprisse la strada verso la C.

Proponiamo che ci si incontri adesso, domani.

Qualsiasi decisione venisse presa vincolerebbe ad un impegno, senza dare adito ad alcun fraintendimento comunicativo, passibile di strumentalizzazioni.

Apprezzeremo e difenderemo qualsiasi decisione presa e annunciata chiaramente in questo modo".