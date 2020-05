Consiglio comunale, nominate le nuove commissioni consiliari

Si è svolto nella giornata di ieri il consiglio comunale con consiglieri e assessori che ovviamente hanno dovuto rispettare le regole anti contagio, indossando le mascherine e sedendo a debita di distanza di sicurezza.

Prima di trattare i punti all’ordine del giorno, Francesco Brandi (Pd) ha voluto rivolgere un pensiero alle quattro vittime di coronavirus che hanno perso la vita nella nostra città e che non hanno avuto modo di essere salutate nel migliore dei modi.

I primi due punti discussi hanno riguardato la presa d’atto da parte della Corte dei conti del rendiconto di gestione 2016/2017 e una variazione di bilancio. Ha brevemente relazionato l’assessore al bilancio Domenico Nacci. Il primo provvedimento è stato votato all’unanimità, mentre il secondo con 22 favorevoli.

Il terzo punto iscritto all’ordine del giorno ha riguardato l’aggiornamento del piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza per il triennio 2020-2022.

A tal proposito, Antonella Vaccaro (Pd) ha chiesto di poter allestire una saletta utile allo svolgimento dei lavori delle commissioni consiliari; proposta che è stata accolta favorevolmente dal segretario generale Salvatore Bonasia, definendola una misura che rientra nell’alveo del piano anticorruzione. Il provvedimento è stato quindi approvato all’unanimità.

Il quarto e quinto punto all’ordine del giorno attenevano invece alla gestione del patrimonio immobiliare del comune di Bitonto e il regolamento per la determinazione del canone annuo di affrancazione degli immobili gravati da livello. Ha relazionato al riguardo l’assessore Marina Salierno: «Il nuovo regolamento introduce la distinzione di alcuni beni e le disposizioni circa le concessioni e le assegnazioni». Anche questi due provvedimenti sono stati approvati all’unanimità.

Approvato anche il nuovo elenco dell’albo comunale delle associazioni. Ultimo punto all’ordine del giorno la composizione delle commissioni consiliari, che sono state così composte:

I commissione: Abbatantuono, Castellano, Maiorano, Fioriello, Rossiello

II commissione: Santoruvo, Ciminiello, Daucelli, Milo, Scauro

III commissione: Fiore, Visotti, Rucci, Putignano, Natilla

IV commissione: Sannicandro, Avellis, Gesualdo, Vaccaro, Scauro

V commissione: Visotti, Caldara, Nuzzo, Abbatantuono, Rossiello

Commissione controllo e garanzia: Lacetera, Fioriello, Brandi, Natilla, Rossiello