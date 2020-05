Abbaticchio in diretta Facebook: 'Da lunedì riapre villa comunale con orari ridotti, sarà un test'

Ci sono importanti novità da lunedì 18 maggio come la riapertura della villa comunale e delle attività di parrucchieri ed estetisti e le enuncia il sindaco Michele Abbaticchio in diretta su Facebook.

«Abbiamo deciso di emettere un’ordinanza che sospende il giorno di riposo per parrucchieri ed estetisti, lasciando discrezionalità all’attività – annuncia il primo cittadino –. Per quanto riguarda la questione ticket dei parcheggi, si ricomincia normalmente da lunedì 18 maggio con le strisce blu, c’è quindi la necessità di regolare meglio il traffico. Per bar e ristoranti siamo ancora in attesa del protocollo regionale, quindi non possiamo parlare di apertura: so che molti sono ansiosi di mettere i tavolini fuori ma non è ancora possibile. L’altra novità certa è che la villa comunale riapre settimana prossima: abbiamo predisposto delle attrezzature per regolare l’ingresso ed evitare che le bici elettriche entrino creando pericoli. Gli orari di apertura però saranno diversi anche perché le aree ludiche per i bambini sono ancora inibite: dalle 6.30 alle 12.30 e dalle 16 alle 18.30, vi ricordo che non si può sostare sulle panchine».

Questione 5G. «A seguito di uno studio accurato con l’Anci Puglia, Bitonto non è area di sperimentazione, non è tra i 120 comuni individuati dal ministero che saranno oggetto di sperimentazione».

Quindi l’aggiornamento dei casi positivi al covid-19: «Sono 2 e dovrebbero essere derivati dalla questione Siciliani, con assistenza a domicilio».

Infine le ultime novità: «So che i ragazzi stanno uscendo in strada – afferma Abbaticchio – ma devono sempre tenere la mascherina e la distanza di sicurezza. Dal 25 riapre il nostro mercato settimanale a Bitonto, Palombaio e Mariotto. Eravamo già pronti per il 18 ma le associazioni di categoria ci hanno detto di voler attendere ancora una settimana per rispettare tutte le norme di sicurezza. Si ripristina infine il lavaggio delle strade».