Abbaticchio spiega le novità del nuovo Dpcm: 'Sembra quasi un liberi tutti'

«Sembra quasi che il governo abbia dato il via libero a tutti, il presidente del consiglio ha appena firmato il nuovo Dpcm che influirà anche sulla vita della nostra comunità», esordisce così il sindaco Michele Abbaticchio nella diretta Facebook in cui spiega i provvedimenti adottati dal presidente del consiglio Giuseppe Conte nel Dpcm del 17 maggio.

«Gli spostamenti nella regione Puglia sono consentiti senza necessità di autocertificazione – continua il primo cittadino –, diverso il discorso invece per andare fuori regione. Questo Dpcm, più che trattare la tutela della persona, tratta la ripresa delle attività economiche perché evidentemente sta crollando e il governo ha deciso che non è più il caso di aspettare. Non saremo più in grado di controllare gli assembramenti ma tutto è basato sul comportamento individuale. Sarebbe sanzionabile solo la mancata distanza di un metro, ma stiamo parlando del nulla. Le mascherine sono obbligatorie nei luoghi chiusi e nelle strade affollate, non sono invece obbligatorie all’aperto. Le attività motorie possono essere svolte a condizione che ci siano almeno due metri tra i due sportivi. Le manifestazioni sono consentite affinché ci siano condizioni statiche (persone sedute a distanza di un metro) quindi non si possono fare ad esempio grandi concerti all’aperto. Sono sospese ancora le sale gioco, scommesse e bingo, ed è un fatto positivo. Sono sospese ancora le attività di centri sociali e culturali. Le aree gioco potrebbero essere fruibili da parte dei cittadini a condizione che ci sia un operatore quasi per ogni bambini, con la presenza dei familiari, per curare che ogni bambino rimanga a distanza di almeno un metro con gli altri: ne ho parlato anche con gli altri colleghi sindaci ed è di difficile realizzazione. Non si possono ancora effettuare corsi di formazione in presenza ma solo a distanza. Le ludoteche e i centri estivi possono essere riaperti a partire dal 15 giugno, sempre con le debite distanze di sicurezza. Le attività commerciali devono avere ingressi ovviamente contingentati e sta per arrivare l’ok anche da parte del presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano: cercheremo di metterli nelle condizioni di utilizzare tavolini all’aperto, evitando gli assembramenti e obbligando le persone a rispettare le distanze».

Infine Abbaticchio lancia un appello a tutti i residenti: «In questi due mesi siamo stati molto bravi a segnalare e denunciare irregolarità e rimanendo in caso: adesso è il momento di comprendere che le aree pedonali sono fondamentali anche per evitare gli assembramenti incontrollabili ed incontrollati. Ci dev’essere maggiore sopportazione da parte di tutto perché venirci incontro significa non solo favorire l’economia della città ma anche la nostra salute».