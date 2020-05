Mercatone Uno, Ruggiero: “Proroga di 6 mesi del programma di esercizio di impresa”

“Nel dl ‘Rilancio’ abbiamo disposto la proroga di 6 mesi dei termini di esecuzione del programma di esercizio di impresa per Mercatone Uno, una misura che consentirà di garantire anche ai dipendenti pugliesi le migliori condizioni in questa fase di transizione delicata”. Così la deputata bitontina Francesca Anna Ruggiero (M5S), componente della Commissione Finanze.

“L’art. 51 del decreto – continua - prevede la ‘proroga dei termini di esecuzione delle procedure di amministrazione straordinaria’ aventi scadenza successiva al 23 febbraio 2020. Il piano di Mercatone Uno sarebbe scaduto il 23 maggio, quindi beneficia del differimento di 6 mesi disposto dal decreto, che permetterà ai lavoratori l’accesso alla Cigs per cessazione attività. Solamente ieri è stato siglato un accordo fondamentale per l’accesso alla cassa integrazione in deroga per causale Covid per 9 settimane. Continuiamo a seguire la vicenda, prestando la massima attenzione alle esigenze dei dipendenti”, conclude la deputata.