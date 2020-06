L'Italia che non si arrende, Fi Puglia: 'Centrodestra forte per riscatto della Puglia, Fi decisiva'

Nota del commissario regionale di Forza Italia, l’on. Mauro D’Attis, e del vice commissario, il sen. Dario Damiani, a margine della manifestazione del centrodestra che si è tenuta a Bari ieri mattina.



“Il centrodestra oggi ha lanciato un messaggio chiaro e forte a tutti i cittadini, con una manifestazione dal senso inequivocabile: siamo qui, forti e credibili, per costruire insieme il riscatto degli italiani e dei pugliesi. Abbiamo chiamato a raccolta tutti coloro che “non si arrendono” ad un governo di facili e false promesse: tanti lavoratori aspettano ancora il pagamento della cassa integrazione e tante partite iva non hanno visto nemmeno un centesimo dei 600 euro sbandierati dall’esecutivo a trazione Pd-M5S. Ma abbiamo lanciato un invito a correre insieme anche ai cittadini pugliesi che “non si arrendono” ai danni provocati da Emiliano nella nostra Regione: dalla sanità all’agricoltura, questa giunta ha collezionato solo una mitragliata di eclatanti fallimenti. Forza Italia, come confermano i sondaggi, sta crescendo in Puglia e in Italia: siamo e saremo determinanti per vincere e restituire al nostro territorio un governo serio, capace, in grado di operare per creare prospettive per il futuro e rilancio economico”.