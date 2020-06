Psr, Damascelli attacca Emiliano: "Ennesimo fallimento, sbugiardato dal Tar"

Usd Bitonto, Pierno torna al Lecce per fine prestito

L'Usd Bitonto Calcio comunica che il calciatore Roberto Pierno è tornato a disposizione dell'Us Lecce, in virtù del termine del prestito per la conclusione ufficiale della stagione sportiva per i campionati dilettantistici. Il giocatore sarà dunque a disposizione per gli allenamenti