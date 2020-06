Abbaticchio: 'A Bitonto finalmente non ci sono più contagiati da coronavirus'

Nell’ultima diretta Facebook, dopo settimane, il sindaco Michele Abbaticchio annuncia che a Bitonto non ci sono più persone contagiate dal coronavirus: “Da ultima comunicazione ufficiale, Bitonto è senza casi di coronavirus: tutti i soggetti malati sono guariti. Una notizia che ci dà coraggio e che ha dato un senso ai sacrifici fatti nelle scorse settimane”.

L’attenzione del primo cittadino passa quindi al cedimento riscontrato l’altro giorno su via Galilei: “I lavori su via Galilei per il cedimento di un pezzo stradale continueranno per una decina di giorni, Aqp stamattina (ieri, ndr) ha deliberato le somme d’urgenza per risanare la rete di fogna che interessa il centro antico: è un problema risalente a circa 50 anni fa”.

Infine Abbaticchio fa un resoconto della situazione relativa ai lavori pubblici: “Si stanno concretizzando gli appalti, soprattutto quelli relativi alla fogna bianca: dopo il 25 giugno avremo il nome dell’impresa che sosterrà i lavori che eviteranno gli allagamenti in caso di forti piogge. La ditta Oper fiber completerà i lavori di fibra ottica ad ottobre ma sta rifacendo completamente alcuni tratti di strade interessate da lavori. Settimana prossima riprendono i lavori sulle strade rurali, compresa via Cela che diventerà una ciclovia. A breve saranno pubblicati gli appalti di piazza Caduti del terrorismo e dell’ex macello per una riqualificazione del lungolama. Il torrione sarà sede di manutenzione straordinaria con implementazione dell’illuminazione esterna”.