Abbandoni incontrollati, Sinistra italiana chiede di aderire a bando per realizzazione centro Raee

Da Sinistra italiana riceviamo e pubblichiamo:

"È con circospezione che vorremmo suggerire al Sindaco di sollecitare gli uffici comunali a predisporre la documentazione necessaria per partecipare al bando pubblicato in questi giorni dall’ANCI Puglia rivolto ai Comuni per realizzare centri comunali per la raccolta dei RAEE (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche).

Potrebbe essere l’occasione per evitare gli abbandoni incontrollati, scongiurare gli scempi che vengono perpetrati alle nostre vie di campagna con carcasse di elettrodomestici, televisori, personal computer sparse di qua e di là.

La realizzazione di un centro di raccolta RAEE potrebbe essere l’occasione per formare nuove figure professionali tra alcuni dei nostri concittadini, ovvero avere la disponibilità di nuovi posti di lavoro.

Dunque, l’opportunità che l’Associazione dei Comuni ci offre è quella di ottenere benefici ambientali e sociali anche per la nostra comunità.

Purtroppo, l’Amministrazione comunale di Bitonto è un muro di gomma con Sinistra Italiana. Ogni volta che si sono segnalate azioni di lotta per la tutela del territorio o opportunità dai risvolti positivi nell’interesse della comunità le nostre idee sono rimbalzate dalla cortina politica creata dagli amministratori e purtroppo anche da qualche partito.

Non abbiamo certo dimenticato gli insulti e gli ostacoli che abbiamo sopportato nel caso della vicenda FER.LIVE che ci ha visto protagonisti sin dall’inizio essendo noi stessi gli autori della segnalazione. Non abbiamo ottenuto riconoscimenti ma poco importa perché il risultato è stato ottenuto!

Abbiamo segnalato l’opportunità di attingere a risorse regionali per la realizzazione di un centro comunale di raccolta rifiuti differenziati ma siamo ancora in attesa di avere notizie circa lo stato di attuazione di detto intervento come anche del centro comunale di raccolta rifiuti differenziati della zona artigianale a quanto pare finanziato diversi anni fa dalla Città Metropolitana.

La gestione dei rifiuti urbani non riveste un ruolo fondamentale nelle priorità dell’Amministrazione comunale! Male! Ma non è diverso neanche per le altre attività ecologiche che l’Amministrazione comunale si distingue come campione ambientalista!

Avevamo per tempo segnalato la possibilità di partecipare all’avviso regionale “Smart Go City” per attingere alle risorse comunitarie per rinnovare il parco automobilistico del trasporto pubblico locale e.. nulla di fatto! Abbiamo segnalato il nuovo avviso regionale per rinnovare il parco automobilistico del trasporto pubblico locale e... dobbiamo sperare che lo spirito ambientalista di qualche amministratore prevalga, questa volta, per il bene della collettività, sulle logiche del conflitto politico.

SiAmo tutti dalla stessa parte per la tutela del territorio e la salvaguardia dell’ambiente? Se la risposta è sì, realizziAmo i centri comunali di raccolta rifiuti differenziati e RAEE, rinnoviAmo il parco automobilistico per il trasporto pubblico locale!

Altrimenti... lasciamo spazio ad una nuova idea ecologista, alle proposte per l’equità sociale, al welfare universale contro le diseguaglianze e la precarietà".