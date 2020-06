Nasce il gruppo fb Contro la lega di Bitonto, aderiscono anche 3 consiglieri comunali e un assessore

Riceviamo e pubblichiamo nota a firma della segreteria della Lega Salvini Premier Bitonto:

“…questo è il momento di una forte unità tra tutte le istituzioni, i partiti, le forze sociali per affrontare insieme la più grave crisi economica e sociale che l'Italia ha avuto dal dopoguerra. Dividersi o andare in ordine sparso sarebbe un errore storico ed un danno per il Paese". Sono le parole del Presidente della Repubblica, S.E. Sergio Mattarella che, evidentemente sono sfuggite a almeno quattro personaggi istituzionali cittadini– i consiglieri comunali D’Aucelli, Maiorano e Abbatantuono e l’assessore Cosimo Bonasia – che bene hanno pensato di aderire ad un gruppo Facebook dal nome emblematico: “Contro la lega di Bitonto”.

Ci saremmo aspettati che frange di estremisti avessero potuto creare un gruppo dal sapore ispido, ostile e acido senza la minima osservanza dell’articolo 49 della Costituzione Italiana: “Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale”

Ma al danno la beffa: perché pare che nella Lega di Bitonto, non tutti, ma alcuni siano affaristi.

Chissà quale valenza abbiano attribuito, i personaggi istituzionali citati, alla parola ‘affaristi’. Non vogliamo ritenere l’accezione più negativa. Speriamo si riferiscano all’accezione più sana. È vero! Siamo affaristi, in tanti tra noi lo sono: e sono quelli che fanno affari, business, imprenditoria! E non ne abbiamo vergogna. Lo siamo e continuiamo ad esserlo nonostante il lockdown, nonostante lo Stato, il Primo Ministro Conte ci abbia dimenticati, abbia dimenticato gli affaristi. Dimenticando anche le nostre maestranze, le braccia, i cervelli.

Ci accusano di essere ‘affaristi’, forse perché non siamo nullatenenti? Perché non viviamo attingendo dall’economia keynesiana? Loro facciano pure! Poco ci tange.

Quel che ci tange, invece, riguarda, il citato articolo 49 della Costituzione Italiana! Possiamo fare politica? Ne abbiamo il DIRITTO! Possiamo concorrere in modo democratico a determinare la politica nazionale? E anche quella locale? O è appannaggio di certe ‘parrocchie’ o gruppi che devono stabilire quali siano i partiti che possono o non possono concorrere alle decisioni nazionali o locali? O La maggioranza deve dettarci i metodi e i modi del nostro essere opposizione? Oppure, peggio, dobbiamo sentirci dire ‘o con me, o contro di me’?

Abbiamo sofferto il lockdown in modo stringente e ora che, a quanto pare, possiamo tornare a respirare la Libertà, lo vogliamo fare. Poggiando sugli articoli di una Costituzione che non si deve usare a proprio piacimento e che, soltanto perché ‘facciamo’ (siamo afFARIsti) vogliamo mandare in pensione il siAMO che altro non era e non è un SONO e basta! Un SONO con mille schiavi e paggetti al suo attorno.

Lasciateci fare politica. Sarete sommersi, a cominciare dalle regionali, da uno tsunami che vi renderà uno zero a sinistra di un numero. Il nulla!

Opereremo sempre nei metodi e nei dettati costituzionali! Non andremo mai CONTRO qualcuno, ma a favore dei tanti cittadini ai quali spiegheremo le nostre ragioni e le nostre proposte.

Siamo ‘affaristi’? Di certo non siamo nullatenenti! Abbiamo, ‘teniamo’, e le difendiamo, le nostre idee e i nostri progetti. Per l’Italia, per la Puglia. Per Bitonto!

Oltre ad essere ‘affaristi’ abbiamo un senso civico, un senso di appartenenza ai pilastri della democrazia repubblicana: esponiamo le nostre idee senza sproloquiare l’avversario che, nel momento in cui – almeno a Bitonto, ma non solo – crea gruppi che vanno ‘CONTRO’, seminano odio, sminuiscono il significato umano che era e deve essere proprio della politica e che è stato sostituito da un ‘nemichismo’ a tutti i costi: il dover odiare e, dunque, la Lega è un NEMICO e non avversario! VERGOGNATEVI se poi, all’interno delle Istituzioni, portate in bocca, come vispi e innocenti uccellini, il segno di PACE e nei social siete fervidi istigatori di odio sociale.