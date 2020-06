Zullo (FdI): 'Bitonto in Serie C, un trionfo e un successo di squadra, società e della Puglia'

"Il Consiglio della Federcalcio ha sancito oggi una giornata storica per Bitonto, con la promozione diretta in Serie C della squadra di calcio, in testa nel girone di appartenenza in serie D al momento della sospensione del campionato per l'emergenza Covid-19.

Un epilogo amaro per le dirette concorrenti, cui va riconosciuta una professionalità e correttezza encomiabili, ma che nulla toglie ai grandissimi meriti dei calciatori protagonisti sul campo di prestazioni straordinarie, della società che si è distinta per la gestione e la programmazione, dell'allenatore e di ogni componente dello staff tecnico.

Un successo e un'opportunità per la città, per i suoi calorosi tifosi, e per la Puglia che il prossimo anno potrà contare, in un campionato impegnativo e difficile, su una sua rappresentante all'altezza delle aspettative.

Complimenti ed auguri, e in bocca, al lupo per la prossima, esaltante avventura".