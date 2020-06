Bitonto promosso in C, Damascelli: 'Sogno che si avvera, tutti in campo per supportare i neroverdi'

“Il sogno si è avverato: il Bitonto calcio promosso in serie C! L’attesa è finita per la squadra neroverde, che approda per la prima volta in Lega Pro per la gioia immensa di giocatori, tifosi e dell’intera città. Oggi (ieri, ndr) il Consiglio federale della FIGC ha decretato il passaggio in C delle nove squadre capolista dei gironi di serie D, tra cui il Bitonto (girone H). Questo traguardo straordinario, che ci riempie di orgoglio, è un piccolo miracolo che premia tutti i suoi artefici, fuori e dentro il rettangolo di gioco”. Così Domenico Damascelli, consigliere regionale di Forza Italia, festeggia la promozione della squadra di “casa”.

“La città, unita – aggiunge – sia ora il dodicesimo uomo in campo, a supporto della squadra nella nuova avventura che la vedrà impegnata con un carico di responsabilità maggiore, forte di un entusiasmo senza uguali. Per tutta la comunità bitontina questa promozione è una medaglia da esibire sul petto, un’istantanea di gioia che segna un momento storico”.

“Le mie congratulazioni al presidente Rossiello, alla dirigenza e all’intero team per il grande dono che hanno fatto a Bitonto. Adesso tutti in campo per sostenere la squadra con la passione che merita. Forza Bitonto, forza leoncelli!”.