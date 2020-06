Incendio impianto rifiuti, Ruggiero (M5S): "Comuni dispongano monitoraggio qualità aria e terreni'

"I comuni interessati dispongano un monitoraggio permanente per verificare la presenza di inquinanti rilasciati da roghi di rifiuti e non rilevati dalle tradizionali centraline dell’Arpa, e sollecitino verifiche sui terreni agricoli". Così la deputata bitontina Francesca Anna Ruggiero (M5S).

"Il devastante incendio - continua - che si è verificato ieri in una ditta di smaltimento rifiuti in località Palo del Colle è solo l'ultimo gravissimo episodio di una lunga serie di roghi che periodicamente danneggiano la qualità dell'aria del territorio, mettendo a serio rischio la salute dei cittadini. Questa situazione impone alle amministrazioni locali un'attenzione costante sul tema, non estemporanea e dettata dall'urgenza dell’evento di ieri. È necessario - sottolinea - che i Comuni dispongano di strumenti propri, in aggiunta a quelli dell’Arpa, per poter conoscere in ogni momento la qualità dell'aria in città, in maniera tale da possedere tutte le informazioni per valutare eventuali interventi. Ci auguriamo che sul disastro di ieri si faccia chiarezza. Attendiamo tutte le verifiche perché si individuino eventuali responsabili" conclude la deputata.