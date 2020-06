Blatte in città, FI BItonto: "Subito disinfestazione"

“Dai tombini ai marciapiedi, le blatte sono ricomparse in molte zone della città. Abbiamo raccolto decine di segnalazioni, anche corredate da foto”. La denuncia arriva da Forza Italia Bitonto.

“Per evitare che si ripeta l’incubo dell’estate scorsa, quando ci fu un’invasione di questi insetti – continuano i forzisti – sollecitiamo l’amministrazione comunale ad effettuare una disinfestazione immediata e capillare delle fogne, e a migliorare l’igiene urbana rimuovendo i rifiuti abbandonati che fanno proliferare le blatte. Sporcizia diffusa e insetti non solo rappresentano un disagio e un pericolo per la salute dei bitontini, ma anche un pessimo biglietto da visita per turisti e forestieri”.

“Questo è un problema di decoro ma soprattutto di igiene – rincara la consigliera Fi Carmela Rossiello – perché gli scarafaggi sono potenziali veicoli di diffusione di malattie. Perciò il sindaco, in quanto autorità sanitaria locale responsabile della salute pubblica, si sbrighi a predisporre i necessari interventi di deblattizzazione”.

“È degradante dover camminare facendo lo slalom fra gli insetti, vederli passeggiare tra i nostri piedi su chianche e marciapiedi. Cittadini ed esercenti pubblici hanno ragione di essere preoccupati. Perciò si predispongano subito misure adeguate per scongiurare quella che l’estate scorsa fu una vera emergenza e una vergogna”, conclude Forza Italia Bitonto.