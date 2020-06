Sostegni a settore lattiero-caseario, Damascelli chiede incontro in commissione

Riceviamo e pubblichiamo nota a firma del consigliere regionale di Forza Italia, Domenico Damascelli:

“Il Consiglio regionale approva le leggi, ma poi non vengono attuate. È successo anche per il testo che ho presentato sulle misure straordinarie di sostegno al settore lattiero-caseario, varato all’unanimità il 4 maggio scorso ma rimasto nei cassetti del governo regionale. La legge stanzia due milioni di euro per allevatori e trasformatori, al fine di aiutarli a fronteggiare la situazione di grave difficoltà causata dall'emergenza Covid-19. Vista l’urgenza del provvedimento, è stabilito il termine di quindici giorni dalla pubblicazione sul Burp (avvenuta il 15 maggio) affinché la Giunta disciplini i requisiti di accesso e ammissibilità agli aiuti, nonché le modalità di concessione. Ma tale scadenza non è stata rispettata. Ecco perché ho chiesto l’audizione del presidente-assessore Emiliano, del Dipartimento regionale Agricoltura e delle organizzazioni di categoria, affinché la legge sia messa immediatamente in atto. Il comparto del latte attende come una boccata di ossigeno gli aiuti stanziati con questo provvedimento,̀ frutto della concertazione avviata a marzo scorso con tavoli di filiera convocati su mia proposta, ai quali hanno partecipato allevatori, trasformatori, GDO e Regione Puglia, confrontandosi in videoconferenza per condividere strategie anti crisi. In commissione Agricoltura chiederò che si stringano i tempi per l'erogazione delle misure straordinarie stanziate per la filiera del latte in ginocchio".