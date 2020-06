Risoluzione stadio, Itc: 'Soddisfatti, auspichiamo si metta fine ad incomprensioni'

Dal circolo Italia in comune di Bitonto riceviamo e pubblichiamo:

"Questa mattina (ieri, ndr) si sono incontrati presso il Palazzo di Città l'Amministrazione Comunale rappresentata dal sindaco Michele Abbaticchio e dall'assessore allo Sport Domenico Nacci e la dirigenza del Bitonto Calcio rappresentata dal presidente Francesco Rossiello al fine fare chiarezza in ordine alle procedure tecnico-amministrrative necessarie a consentire alla squadra neroverde di affrontare il campionato di Serie C nazionale disputando le gare interne allo Stadio degli Ulivi.

L'incontro si è svolto in un clima cordiale e costruttivo al termine del quale è stato redatto e condiviso un comunicato stampa che è stato reso pubblico. Italia in comune di Bitonto esprime piena soddisfazione per il risultato raggiunto, auspicando che finalmente si metta fine a tutta una serie di incomprensioni e di dichiarazioni prive di fondamento.

Quando si dialoga si raggiungono risultati utili a tutta la Cittadinanza. Adesso auspichiamo che la dirigenza possa lavorare con serenità per allestire una squadra competitiva e in grado di conseguire risultati sempre più lusinghieri. Per aspera ad astra".