Fondi europei e cittadinanza Ue, Consiglio approva Pdl Forza Italia. La soddisfazione di Damascelli

Riceviamo e pubblichiamo la nota del consigliere regionale di Forza Italia, Domenico Damascelli, a seguito dell’approvazione da parte del Consiglio regionale della pdl di cui è primo firmatario, per promuovere nelle scuole pugliesi l'educazione alla cittadinanza europea, lo studio delle fonti di finanziamento comunitarie e il loro utilizzo.

“Con l'ok unanime del Consiglio regionale, da oggi è legge la proposta di cui sono primo firmatario, presentata assieme ai colleghi del mio gruppo (Marmo, Gatta, Franzoso e Aloisi) e da me sviluppata con la coordinatrice regionale di Azzurro Donna Puglia, Beatrice De Donato. L'obiettivo è tracciare per i nostri ragazzi, già nella scuola, percorsi di conoscenza dell'ordinamento Ue e delle opportunità offerte dall’Unione. Ringrazio tutti i colleghi consiglieri che hanno consentito, con il loro voto, l’approvazione della legge, che inserisce nell'offerta formativa della nostra regione progetti d'interesse sociale, economico e culturale attraverso lo studio di sistemi, sussidi e fondi europei. Oggi tante opere pubbliche si realizzano con finanziamenti comunitari, le aziende nascondo e s'innovano sempre con fondi Ue, le attività di formazione e i servizi del welfate vengono finanziati allo stesso modo. Vogliamo fornire ai nostri giovani, attraverso progetti scolastici ad hoc, le conoscenze necessarie per poter cogliere queste opportunità. Adesso la Giunta regionale compia i passi necessari per dare attuazione alla legge, promuovendo nelle scuole percorsi di approfondimento sui meccanismi di funzionamento dell'Unione europea".