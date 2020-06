Sinistra italiana contesta le proposte della Lega per attenuare la crisi

Da Sinistra Italiana Bitonto riceviamo e pubblichiamo:

"Nei giorni scorsi un articolo di un quotidiano on line riportava una serie di proposte avanzate dal circolo della Lega di Bitonto nei confronti dell’Amministrazione comunale per attenuare le difficoltà della popolazione cittadina a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Ci siamo incuriositi, perché per Sinistra Italiana la Lega rappresenta la somma del populismo e del sovranismo europeo.

Dunque, con particolare attenzione abbiamo esaminato queste nuove idee perché potrebbe essere che le si condivida, abbiamo pensato. Invece, abbiamo trovato conferma ai nostri postulati, i Leghisti sono dei populisti!

L’accertamento convenzionale dell’IMU, introdotto da una legge di conversione di un decreto legge nel 2012, consentirebbe agli Enti locali di contabilizzare un importo forfetario basato su stime di incasso. Allora perché non ci hai mai pensato nessuno? La risposta la si trova in una serie di articoli di riviste specializzate le quali affermano che il problema di tale istituto sono proprio le stime incerte e a volte troppo lontane dalla realtà, così come lo sono i leghisti!

Le anticipazioni di liquidità della Cassa Depositi e Prestiti sono “finalizzate al pagamento di debiti certi, liquidi ed esigibili relativi a somministrazioni, forniture, appalti e obbligazioni per prestazioni professionali, maturati al 31 dicembre 2019 e registrati nella Piattaforma dei Crediti Commerciali” solo che le istanze da parte dei Comuni dovevano essere inoltrate inderogabilmente tra il 17 febbraio e il 30 aprile 2020. Fuori tempo massimo è giunta la proposta della Lega! Serviva solo dimostrare che si era a conoscenza di tali opportunità, vero?

Veniamo all’incremento delle erogazioni del Fondo per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale alle Regioni e ad uno degli argomenti che ci sono più a cuore, la copertura degli ammortizzatori sociali, ovvero il sostegno economico ai lavoratori che hanno perso il posto di lavoro. Argomentazioni esclusivamente di competenza statale traslati a livello di amministrazione comunale! Mah, populismo elevato al cubo!

Leghisti, un consiglio non scherzate sulla pelle di tutti quei lavoratori che hanno perso il proprio posto di lavoro! Voi che avete insieme ad altri voluto l’abolizione dell’art. 18 dello Statuto dei lavoratori dovreste invece tacere!

Interessante, invece, la questione legata ai canoni di locazione rivolta a quei lavoratori che nel periodo di emergenza non hanno potuto lavorare e quindi pagarsi il fitto di casa. Ma l’idea della Lega come si articola? In cosa consiste? Come si convincono i proprietari a rinunciare ad un legittimo introito economico? Basta lanciare il sasso e nascondere la mano!

Noi di Sinistra Italiana, invece, per questa specifica condizione una concreta idea l’abbiamo, leghisti, RESTITUITE TUTTO E SUBITO AGLI ITALIANI I 49 MILIONI DI EURO e gran parte di quei lavoratori che non hanno potuto pagare il canone di locazione o sono in mora ve ne saranno grati".