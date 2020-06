Bitonto riformista-Verdi-Psi chiedono rinnovamento park&ride adibendolo a mercato ortofrutticolo

Da Bitonto riformista, Federazione dei Verdi e Sinistra italiana riceviamo e pubblichiamo:

“Ci giunge voce che l’Amministrazione comunale stia pensando ad un ‘rinnovamento’ dell’area adibita a Park & Ride, compresa fra via Domenico Urbano e via Angelo Messeni. E questo perché, di fatto, tale struttura non è mai entrata in funzione.

Al riguardo, come gruppo consiliare ‘Bitonto Riformista’, Federazione dei Verdi e Partito Socialista Italiano di Bitonto, proponiamo che tale area venga riqualificata attraverso l’utilizzo del piano superiore (già esistente) e piani inferiori (a farsi).

Nello specifico, il mercato ortofrutticolo (coperto) potrebbe trovare allocazione nel piano superiore, destinando i piani inferiori a ‘parcheggio interrato’. Tale soluzione avrebbe come duplice scopo la ‘soppressione’ dei mercati rionali a favore di una zona ‘attrezzata’, dove poter accentrare il commercio ortofrutticolo; nondimeno il ‘parcheggio interrato’, evidentemente decentrato, favorirebbe la pedonalizzazione di aree a ridosso del centro cittadino”.