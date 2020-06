Riduzione Tari, la Lega di Bitonto aderisce all’iniziativa di Tampoia e Tassari

Riceviamo e pubblichiamo nota a firma della Lega di Bitonto:

"La risposta fulminea di Sinistra Italiana, alle nostre iniziative, lanciate nelle scorse ore, sono demagogiche. Vogliono, a tutti i costi, demolire idee pratiche che possano sostenere le imprese e le attività costrette alla chiusura per il covid-19. E, la demagogia è l’arma usata da Sinistra Italiana solo perché certe proposte provengono dalla Lega.

Riteniamo utile uscire dagli schemi sterili e puerili di un muro contro muro tra forze politiche avverse. Il difficile momento che sta attraversando il Paese, e quindi la nostra Città, pretende che chiunque agisca sul terreno – non sempre facile ma spesso ostile – della politica deve operare in sinergia e finalizzando tutti gli sforzi per il bene comune.

È sulla scia di questo metodo che la Lega di Bitonto auspica un tavolo di confronto tra tutte le forze politiche che vogliano mettere a punto una serie di proposte, partendo da quelle della Lega, per il sostegno alla ripartenza post-covid.

A tal proposito, per di più, il partito coordinato da Antonio Ruggiero, a Bitonto, aderisce e fa propria l’iniziativa della petizione popolare tesa alla presentazione di una proposta per la riduzione della Tari che ha visto i primi firmatari in Pasquale Tampoia e Salvatore Tassari.

Non si opera ancora in totale normalità e sono innumerevoli le attività che stanno soffrendo le conseguenze di una chiusura forzata (e necessaria) di tre mesi.

Appare chiaro ed evidente che un tavolo trasversale ed aperto a tutti, possa senza ombra di dubbio individuare un denominatore comune che possa tradursi in atti concreti e pratici, a sostegno del mondo imprenditoriale cittadino. Appare cinico e inspiegabile il silenzio di tutte le forze di maggioranza che animano l’Amministrazione comunale bitontina, in seguito a più proposte giunte da più parti. Appare assurdo che il sostegno alla ripartenza, per la maggioranza a Palazzo di Città, si sia concretizzato in pochi e banali ed inefficaci atti".