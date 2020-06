Fondi ai comuni, Ruggiero (M5S): 'Grazie al Governo a Bitonto 487 mila euro per emergenza Covid'

“Al Comune di Bitonto sono stati assegnati 487.319,71 euro grazie al Governo per garantire l’espletamento delle funzioni fondamentali, a fronte del mancato gettito dovuto all’emergenza Coronavirus”.

Così la deputata bitontina Francesca Anna Ruggiero (M5S). “Queste risorse – continua – costituiscono l’acconto del ‘Fondo per l’esercizio delle funzioni fondamentali’, un fondo ad hoc introdotto con il decreto ‘Rilancio’ per assicurare che gli enti locali continuino ad erogare i servizi fondamentali. La suddetta somma va ad aggiungersi ai 44.989,05 euro di contributo per intervento sui Comuni, accreditato poco più di una settimana fa, ai 29.224,95 euro di risorse per la sanificazione, secondo quanto disposto dal decreto ‘Cura Italia’, a 4.893.538,31 euro di anticipo del Fondo di Solidarietà Comunale e ai 480.842,82 euro del Fondo di Solidarietà Alimentare.

Questi – sottolinea la deputata - sono solo una parte dei fondi più consistenti assegnati al Comune. Lo sforzo da parte del Governo è stato ingente dal momento che da gennaio ad oggi il Comune ha ricevuto 7.359.740,36 euro, comprensivi delle misure per fronteggiare l’emergenza Coronavirus. Parliamo di una somma di circa 5,8 milioni di euro in più destinata alla città rispetto a quanto era stato versato nello stesso periodo gennaio-giugno l’anno scorso. Sono in arrivo anche le risorse per le politiche familiari pari a 136.834,45 €. Siamo consapevoli dell’importanza dei comuni in quanto istituzioni più prossime ai cittadini. Questo giustifica lo sforzo straordinario fatto dallo Stato. L’auspicio è che i soldi vengano spesi bene e nell’interesse di tutti i cittadini”, conclude la deputata.