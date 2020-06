Minacce a senatore Gasparri, Damascelli: "Vicinanza e solidarietà per vili intimidazioni"

Riceviamo e pubblichiamo la nota del consigliere regionale di Forza Italia, Domenico Damascelli:

"Sono vicino al senatore Maurizio Gasparri, bersaglio di esplicite e ripetute minacce di morte.

Esprimo la mia dura condanna per questo atto vile, figlio di un clima politico avvelenato dall’odio, e abbraccio l’amico Maurizio in questo momento delicato. Conosco bene la sua tempra e sono certo che non si lascerà intimidire, portando avanti il suo compito istituzionale con la fermezza che gli appartiene. Ne è prova la sua confermata partecipazione alla manifestazione del centrodestra del prossimo 4 luglio a Roma, in Piazza del Popolo.

Forza Maurizio. Siamo tutti al tuo fianco”.