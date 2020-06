Consiglio comunale, Valentina Caldara abbandona Iniziativa democratica per rendersi autonoma

Valentina Caldara lascia il gruppo Iniziativa Democratica, costituito ora da Michele Daucelli ed Emanuele Sannicandro, e diventa autonoma.

È la stessa consigliera, subentrata qualche mese fa in consiglio comunale al posto del neo assessore Cosimo Bonasia, a comunicare la sua scelta. "Ho consegnato nelle mani del Segretario Salvatore Bonasia, la mia richiesta di rendermi autonoma rispetto al gruppo consiliare di Iniziativa Democratica. Pur non modificando i numeri in maggioranza e sostenendo il sindaco Abbaticchio".

Quindi tutto sembra rimanere invariato riguardo il numero di componenti della maggioranza.