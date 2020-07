Dl Rilancio, Ruggiero: “Rimborsi per gli affitti sostenuti da studenti fuori sede durante lockdown”

“Rimborseremo le spese d’affitto sostenute dagli studenti universitari fuori sede con ISEE inferiore a 15 mila euro durante il periodo del lockdown. Una misura con cui accogliamo le richieste degli ultimi mesi sul tema”. Così la deputata bitontina Francesca Anna Ruggiero (M5S), componente della Commissione Finanze, a proposito di alcuni emendamenti del MoVimento 5 Stelle approvati durante la discussione della legge di conversione del decreto ‘Rilancio’.

“Oltre a questa novità – continua – sono stati introdotti altri provvedimenti: l’incremento di ulteriori 5 milioni di euro del fondo per lo sviluppo e gli investimenti delle filiere agricole, una parte dei quali potrà essere destinata alle imprese come contributo a fondo perduto; lo stanziamento di altri 10 milioni di euro al fondo dedicato a interventi in favore di soggetti a rischio usura, grazie a cui il fondo raggiungerà una liquidità generata di 90 milioni destinata a famiglie ed imprenditori; l’ampliamento della platea di medici, infermieri e operatori sanitari precari che potranno accedere alla stabilizzazione lavorativa. Per beneficare della norma sarà necessario possedere, al 31 dicembre 2020, il requisito dei 36 mesi di servizio, mentre è spostato al 31 dicembre 2020 il termine ultimo per maturare i 36 mesi necessari per l'accesso alle procedure concorsuali riservate. Con queste misure – conclude la deputata – andiamo incontro ai cittadini, integrando con ulteriori interventi migliorativi il decreto”.