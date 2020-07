Mangini è il nuovo vicesindaco della città di Bitonto

Dopo le dimissioni di qualche giorno da parte di Rosa Calò, nella serata di ieri il sindaco Abbaticchio ha nominato Rocco Rino Mangini vicesindaco di Bitonto, il quale mantiene le deleghe assessorili a Politiche culturali, Marketing territoriale e Partecipazione attiva.

“Alla luce della maggiore anzianità di collaborazione con lo scrivente in qualità di assessore - si legge nel decreto - nonché dello spirito di servizio con il quale, per le vie brevi, ha inteso accettare l'incarico, nonché in considerazione del particolare periodo in cui si è configurata la necessità di procedere alla nomina di vicesindaco, visto il prossimo appuntamento elettorale alle regionali, si propende verso la figura dell'assessore Mangini in considerazione delle peculiarità tecniche del suo percorso professionale”.

“La nomina di vicesindaco dell'assessore Mangini rientra in una logica di raccordo dell'amministrazione comunale in un periodo politicamente delicato – è il commento di Abbaticchio –, in ragione delle prossime scadenze elettorali regionali. Con spirito di servizio, fino a tale data, l'assessore Mangini saprà garantire la continuità dell'azione amministrativa (in mia sostituzione e quando occorrerà) con la memoria della nostra azione programmatica, in ragione del suo stato di collaborazione come assessore sin dal primo giorno della prima giunta Abbaticchio, senza interruzione alcuna”.