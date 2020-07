Convocato il consiglio comunale giovedì alle 9

Il presidente del consiglio comunale, Vito Antonio Labianca, ha convocato la massima assise cittadina in prima convocazione giovedì 23 luglio alle 9.

Sono sette i punti all’ordine del giorno: comunicazioni del sindaco; comunicazioni del presidente del consiglio riguardanti il regolamento di contabilità; esame ed approvazione dello schema di rendiconto di gestione per l’esercizio finanziario 2019 e relativi allegati; regolamento per la disciplina Imu; regolamento per la disciplina Tari; Imposta municipale propria aliquote e detrazioni anno 2020; tariffe 2020 Tari.