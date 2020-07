Psi-Bitonto riformista-Verdi contro Abbaticchio: 'Utilizza Bitonto solo per ambizioni personali'

Da PSI Bitonto, Gruppo Consiliare Bitonto Riformista e della Federazione dei Verdi riceviamo e pubblichiamo:

Il sindaco Abbaticchio, in una recente dichiarazione alla stampa annunciava “…una nuova alba politica” che avrebbe cancellato, personalismi, cambi di casacca…e altro.

Vediamo, invece, quali sono stati i comportamenti che hanno caratterizzato l’esperienza amministrativa di questo novello censore e prestigiatore.

Attraverso una attenta e preordinata attività di distribuzione di prebende amministrative è riuscito, esempio rarissimo, forse l’unico in Italia, a ridurre i consiglieri di opposizione (originariamente otto) ad appena tre, favorendo un cambio di casacca quasi a livello industriale.

Il predetto cambio di casacca, che prima ha interessato l’opposizione, è stato, poi, utilizzato all’interno della stessa maggioranza, favorendo con il solito metodo di distribuzione di incarichi e prebende, la costituzione in Consiglio Comunale di un nuovo partito denominato “Italia in comune” (non presente alla competizione amministrativa del 2017) di cui il nostro “eroe” è diventato vice coordinatore nazionale.

Attraverso questo spregiudicato movimento di attribuzione di incarichi assessorili, il sindaco Abbaticchio ha comunque conservato per sé le più importanti e fondamentali deleghe, mentre quelle concesse ai nuovi assessori sono rimaste, tranne alcune eccezioni, meramente residuali se non insignificanti, tanto perché bisognava “solo accontentare” i soggetti interessati. Peccato che questo accontentamento pesi sulla spesa pubblica e, quindi, sulle tasche dei cittadini bitontini oltre 21.000,00 ventunomila euro al mese!!!

Questo squallido e immorale sistema ha finito anche per sacrificare soggetti e persone (vedi la professoressa Calò) che, se non altro per un fatto di gratitudine - elettorale e personale - avrebbero meritato tutt’altra considerazione.

Ma purtroppo per il nostro “eroe” non esistono regole morali, ma solo il fine che giustifica i mezzi!

Caro Abbaticchio smettila di raccontare bugie!

Bitonto è stata ed è da te solo utilizzata per le tue ambizioni personali!

Avverti almeno un minimo di vergogna e taci.