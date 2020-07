Brandi rieletto segretario cittadino del Partito democratico

Con circa i due terzi delle preferenze dei votanti, Francesco Brandi viene riconfermato segretario cittadino del Partito democratico.

Dopo aver superato la sfidante Cecilia Petta, tocca quindi ancora al consigliere ex Città democratica guidare i dem bitontini in un percorso spinoso che li vedrà impegnati già da subito nella campagna elettorale per le regionali e, più in un’ottica futura, verso le amministrative 2022 per il dopo Abbaticchio.

Brandi era stato eletto per la prima volta segretario Pd nel marzo 2019 per poi dimettersi a febbraio di quest’anno chiedendo una svolta e una vera fase di rinnovamento del partito. La pandemia ha rallentato i lavori che solo ieri hanno portato alla sua rielezione. Il primo caso da affrontare per il neo segretario sarà la questione sede, con l’ultima asta pubblica andata deserta e un futuro ancora da scrivere per la “Pescara”.