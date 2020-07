Recovery Fund, Ruggiero (M5S): “Ottimo lavoro di Conte. Ora ridurre gap Nord-Sud”

“Il notevole risultato conseguito dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte nella durissima trattativa con i capi di Stato dell’Unione Europea ha reso protagonista il nostro Paese, che sarà il maggiore beneficiario degli stanziamenti di Next Generation Ue, con circa 209 miliardi di euro, il 28% del totale”. Così la deputata pugliese Francesca Anna Ruggiero (M5S).

“Nel dettaglio – continua – si tratta di 82 miliardi di risorse a fondo perduto e 127 di prestiti, ovvero 36 miliardi in più rispetto a quanto aveva previsto per l’Italia la precedente proposta della Commissione Europea. Oltre al ruolo di primo piano guadagnato dal nostro Paese, va sottolineata anche un’altra novità di portata storica: per la prima volta viene creato un debito comune sul bilancio pluriennale dell'Unione europea. Ora è necessario – evidenzia Ruggiero – sfruttare queste risorse per attuare quel piano di riforme che per troppo tempo sono state rimandate e affrontare una volta per tutte il gap Nord-Sud. Le diseguaglianze territoriali, con il ritardo del Mezzogiorno, sono una delle problematiche storiche da risolvere. Anche la Puglia potrà beneficiare delle risorse previste dal Recovery Fund. Grazie a queste rilanceremo il Mezzogiorno, migliorando i servizi territoriali, per troppo tempo massacrati in nome dell’austerità. Tutto ciò sarà possibile solo se ogni livello istituzionale farà la sua parte” conclude la deputata.