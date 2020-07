Consiglio comunale/1: Castellano ritorna a “Progetto Comune”. La lista: "È di una gravità assoluta"

Il consiglio comunale, che si è tenuto ieri mattina, è iniziato con la dichiarazione del consigliere Pasquale Castellano che ha annunciato l’allontanamento dal gruppo di “Italia in Comune” – a cui aveva aderito alcuni mesi fa - per tornare a costituire la lista civica “Progetto Comune – Viviamo la città”, con la quale era stato eletto in seno al consiglio.

A questo proposito, sempre ieri, a margine del consiglio comunale, la lista in oggetto ha pubblicato un comunicato stampa nel quale rimandava al mittente l’annuncio di Castellano, prendendo dure distanze dal consigliere:

“L'iniziativa intrapresa in Consiglio Comunale dal Consigliere Pasquale Castellano costituisce una ulteriore conferma del degrado a cui è ridotta la politica in questa città.

La suadichiarazione di ricostituzione del gruppo consigliare di "Progetto Comune- Viviamo la Città", con lui come rappresentante, è di una gravità assoluta.

L'iniziativa, ignota a tutti, non è sostenuta in alcun modo dal soggetto politico e dalla lista "Progetto Comune-Viviamo la citta' " che a salvaguardia di quella esperienza e della storia personale degli interpreti che l'hanno determinata lo diffida, da subito, dall'utilizzareil simbolo e il nome di quella forza politica il cui percorso politico e la presenza in consiglio comunale si è concluso come da comunicato stampa ufficiale rilasciato in data 29 marzo 2019 a firma dell'intero direttivo e delcoordinamento, unitamente a tutte le figure istituzionali”.

Come primo ordine all’ordine del giorno ci sono le comunicazioni del sindaco. Michele Abbaticchio ha ricordato le dimissioni dell’assessore Rosa Calò, ringraziandola per il lavoro svolto, e ha presentato l’assessore Rosalba Camasta, a cui ha assegnato deleghe specifiche.

Sull’argomento è intervenuta Carmela Rossiello (Fi): «Questa amministrazione sembra stia diventando un ufficio di collocamento, non ce l’ho col neo assessore ma penso che con questo avvicendamento abbiamo toccato il fondo. Chiedo un minimo di serietà. A me non sembra si stia perseguendo gli interessi della città ma molti interessi personali». Insieme a Franco Natilla (Bitonto riformista), la forzista ha chiesto al neo assessore Camasta se ha già elaborato un programma. Camasta ha risposto che è in elaborazione ma che sono stati stanziati i primi 5mila euro per una nuova voce di bilancio da destinare ad opere per gli animali.

Si è passati poi all’approvazione del rendiconto di gestione 2019. Ha relazionato l’assessore Domenico Nacci: «C’è un avanzo di amministrazione e tutti i parametri di riferimento sono stati tutti rispettati, non c’è nessun indice deficitario. Le somme che entrano vengono spese con una percentuale altissima, quindi senza spreco. Inoltre l’ufficio tributi ha visto duplicare l’attività accertativa rispetto al 2018 e triplicare rispetto al 2017: le maggiori entrate sono state utilizzate da tutti gli uffici».

Rossiello successivamente è intervenuta per capire a che punto è il progetto plastic free nelle scuole. Le ha risposto l’assessore al ramo Marina Salierno, sostenendo che al momento è tutto bloccato, ripartirà a settembre ma il tutto è ancora da definire. «In vista della ripartenza scolastica a settembre – ha spiegato Salierno – sono state fatte delle ricognizioni in tutti i plessi di Bitonto e frazioni per verificare di cosa ci sia bisogno. Noi come amministrazione abbiamo a disposizione circa 310mila euro per l’acquisto di banchi monoposto».

Il provvedimento viene approvato con 17 voti favorevoli, 1 astenuto e 3 contrari.

L’altro punto all’ordine del giorno riguardava il regolamento Imu. A relazionare è intervenuto ancora Nacci. Il provvedimento viene approvato con 18 favorevoli e 3 contrari.