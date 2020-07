“Progetto Comune” e “Viviamo la città” annunciano la fine del percorso politico e amministrativo

Riceviamo e pubblichiamo integralmente la nota a firma dei movimenti civici “Progetto Comune” e “Viviamo la città”:

“I movimenti civici "PROGETTO COMUNE" E "VIVIAMO LA CITTA’ ", insieme per la costruzione di un soggetto civico costituente, aperto e inclusivo, capace di aggregare singoli cittadini ed esperienze civiche presenti sul territorio locale e sovracomunale.

Un soggetto politico in grado di svolgere un ruolo di rilievo nel governo della nostra comunità e da protagonista a livello sovracomunale in virtù del progetto civico regionale recentemente promosso da Antonio Nunziante e dell’esperienza maturata da PROGETTO COMUNE nell’ambito della iniziativa di Cantieri dal Basso.

E’ con questo spirito che donne e uomini, provenienti da esperienze diversificate, ma che condividono i valori e principi identitari della Cittadinanza Attiva, linguaggi ed etica politica, hanno deciso attraverso una fase di confronto e dialogo di unire passione politica, energie e idee.“

Con questo Manifesto Politico “Progetto Comune Viviamo la Città” si è presentato alla città a febbraio 2017, raccogliendo un ampio consenso alle elezioni amministrative e una significativa rappresentanza in Consiglio e nella Giunta comunale.

In questi due anni, ma in particolar modo negli ultimi mesi, lo scenario politico locale ha registrato mutazioni profonde a seguito della costituzione nella coalizione di governo della città di un nuovo gruppo politico di rilevanza regionale, ma soprattutto a seguito dell’ingresso in maggioranza di partiti politici del centro sinistra e in particolare di “Italia in Comune”, partito che ha aperto la sua sede in città, con conseguenti notevoli implicazioni sull’assetto amministrativo e su quello politico dell’intero centro sinistra cittadino, che risulta decisamente modificato rispetto all’esito delle elezioni amministrative del 2017.

Il progetto politico di Italia in Comune, che richiama in modo sostanziale i valori del civismo e delle buone prassi amministrative, ha registrato l’adesione ufficiale di Antonio Nunziante e delle figure istituzionali del movimento presenti in Consiglio Comunale e nella Giunta, oltre a quella di vari iscritti. E’ di ieri l’adesione ufficiale dei due consiglieri al nuovo gruppo consigliare che si è costituito nell’assise comunale.

Il mutato assetto politico rispetto a quello uscito dalle elezioni amministrative, il cambiamento significativo delle rappresentanze in consiglio comunale, l’attenzione e il rispetto verso le diverse sensibilità politiche presenti nel movimento che ci ha sempre contraddistinto, ci portano di conseguenza a considerare concluso il percorso politico e l’azione amministrativa sin qui sviluppata da PCVLC in città.

Con l’auspicio che l’Amministrazione Abbaticchio prosegua con l’attuazione del programma di mandato, nel rispetto della volontà espressa dagli elettori".