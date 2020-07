Consiglio comunale/2: approvato regolamento Tari e tributi Imu

Il successivo punto del consiglio comunale tenutorsi ieri ha riguardato il regolamento Tari. Michele Daucelli (ID) è intervenuto commentando l’articolo 5, ossia le aree scoperte pertinenziali che non devono essere tassate, perché secondo lui genera confusione. Daucelli ha chiesto anche il senso di esistere della riduzione Tari per la raccolta differenziata. L’assessore Domenico Nacci ha spiegato che l’Asv non ha ancora comunicato i dati dei contribuenti soggetti a riduzione.

Sempre a proposito di riduzione, ha preso la parola Antonella Vaccaro (Pd): «Mi pare di aver capito che il Comune non percepisca i dati da Asv per poter applicare la riduzione Tari del 10%, ad oggi non ricordo siano mai stati riconosciute agevolazioni a chi attua il ‘porta a porta’». Nacci ha confermato che l’Asv non ha mai fornito dati perché non era nelle condizioni di farlo. «Qualora non dovessero arrivare questi dati – ha proposto la Vaccaro – si potrebbe ridurre una riduzione per applicarla a tutti gli abitanti del centro e delle frazioni di Palombaio e Mariotto».

Dino Ciminiello (Itc) sull’articolo 28 ha chiesto delucidazioni sulle riduzioni Tari, poichè “si evince che il cittadino dovrà presentare domanda entro marzo per ottenere la riduzione del 10% qualora i dati siano favorevoli in base al suo conferimento”. Nacci ha spiegato che “poiché l’articolo vigeva già dal 2019 vale l’attestazione dell’Asv del conferimento di ogni cittadino della frazione, percentuale che verrà detratta nella prossima rata 2020”. L’assessore al ramo ha elencato le scadenze 2020: il 10 ottobre, 10 novembre e 10 dicembre (ultima rata o unica rata in unica soluzione). “Nel 2021 – ha aggiunto Nacci -si tornerà al passato, facendo pagare ai contribuenti in 6 mesi in 3 rate bimestrali comode”.

Franco Natilla invece ha puntato il dito sulla valenza delle commissioni consiliari: “Servono a qualcosa? Allora Nacci mi deve spiegare perché non ha recepito le richieste dalla commissione specifica. Dobbiamo dare senso compiuto a quello che facciamo, specie quando al lavoro delle commissioni corrispondono oneri”. Appurato che la spiegazione era legata al semplice ritardo nell’invio della proposta da parte delle commissioni, Natilla ha chiesto lumi sulle 1325 ingiunzioni a pagare, “dormienti di anni fa. Chi ha effettuato lavoro di recupero? Abbiamo cominciato ad immettere nuovo flusso nelle casse comunali?”

Infine, recepito da parte di Nacci l’impegno a introdurre comunque gli emendamenti da parte della commissione, il provvedimento è statp approvato con 18 voti favorevoli e 3 astenuti.

A seguire, Nacci ha relazionato sulle aliquote e detrazioni 2020 Imu, confermando che non è cambiato nulla rispetto alle quote 2019, ad esclusione della categoria D2 che il decreto nazionale ha esentato a causa del Covid 19. Anche questo provvedimento viene deliberato.