Sud al centro, rinnovato il comitato cittadino bitontino

Sud al Centro di Bitonto si rinnova, si organizza e rilancia l'impegno della propria classe dirigente, per le elezioni regionali a sostegno di Anita Maurodinoia, consigliere regionale del gruppo PD, candidata alla Regione con Michele Emiliano presidente.

Infatti martedì scorso, alla presenza dei consiglieri comunali Vito Antonio Labianca (Presidente Consiglio), Arcangelo Putignano (Capogruppo), Marida Milo Milo (Delegato sindaco di Mariotto) e della leader del Movimento Anita Maurodinoia, dopo un ampio dibattito ed una puntuale disamina politica locale e regionale, si è passati ad eleggere il comitato cittadino di Sud al Centro.

Alla guida del movimento: Lillino Labianca (Presidente), Ciccio Palermo (Segretario), Alessandro Gesmundo (Vice Segretario), Filomena Putignano (Responsabile femminile).

Ad affiancare i massimi responsabili locali anche: Raffaele Agostinacchio, Giuseppe Cortese, Daniele Giammarelli, Gino Lisi, Silvestro Lonardelli, Pasquale Mastandrea, Gaetano Matera, Saverio Milo, Leo Modugno, Giacomo Ruggiero, Giuseppe Saracino, Massimiliano Saracino, Michele Stellacci, Donato Taccogna, Giuseppe Toscano, Laura Toscano.

Tutti gli eletti componenti del Comitato cittadino nei vari settori di competenza sono stati individuati in seguito al dibattito.

Nel suo intervento, la consigliera regionale Anita Maurodinoia dopo aver ringraziato i consiglieri comunali di Sud al Centro, per l’intensa e puntuale attività amministrativa, ha rivolto gli auguri di buon lavoro a tutti gli eletti. “Sicuramente insieme alla sapiente guida del presidente Lillino Labianca e del segretario politico Ciccio Palermo - ha dichiarato - sono certa che farete un buon lavoro non solo per la città ma anche per l’imminente sfida elettorale per le regionali. Sono convinta, conoscendo non da oggi la passione competente e professionale della classe dirigente di Sud al Centro di Bitonto, che il vostro impegno sarà ancor più convinto ed energico a sostegno della mia candidatura e di Michele Emiliano”.

Per il coordinatore politico Ciccio Palermo, "la riconferma di amici di vecchia data insieme all’inserimento di nuove energie all’interno del Comitato cittadino, genera in tutti noi una grande carica di entusiasmo ed un motivo in più per riconfermare Anita alla Regione, dove si è già imposta per competenza e concretezza, per tante iniziative tra le quali, con orgoglio ricordiamo quella per la parità di genere”.