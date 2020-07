Psi-Bitonto riformista-Verdi: 'L'amministrazione comunale ha aumentato le tasse'

Da PSI Bitonto, Gruppo consiliare Bitonto Riformista e Federazione dei Verdi di Bitonto riceviamo e pubblichiamo:

"Bitonto in crisi per il Covid, economia locale in ginocchio, bilanci familiari in rosso per i Bitontini: niente da fare, l’Amministrazione Abbaticchio non ha cuore, non vede, non ammette ragioni, non taglia le tasse, anzi le ricarica. Non dà respiro ai cittadini.

La sparuta pattuglia dell’opposizione in Consiglio comunale - gli ultimi rimasti dopo le campagne acquisti fuori stagione e i cambi di casacca - aveva presentato emendamenti nella seduta di ieri, chiedendo di ridurre ulteriormente la TARI alle attività bloccate e di soprassedere alla quota comunale IMU del 3xmille, in considerazione delle pesanti ricadute della pandemia sui contribuenti. Sono stati tutti bocciati, dalla Giunta e dalla maggioranza.

Ci è stato detto che il Comune non può rinunciare al gettito fiscale, per mantenere i servizi. Abbiamo replicato di dare tregua ai cittadini e di prelevare le risorse tagliando spese superflue, a cominciare dai finanziamenti elargiti per la pseudocultura. Non è servita neanche l’indicazione puntuale su dove trovare le risorse. Chiusura totale. Finanziare l’effimero, SI’, dare sollievo ai Bitontini, NO.

Il coronavirus svuota le tasche? Dovranno riempirle di poesia e canzonette. A Bitonto le imposte vengono prima di tutto e chi soffre per la calamità, si arrangi".