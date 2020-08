Consiglio comunale, Nuzzo passa in minoranza e si dimette da delegato sindaco di Palombaio

Nuovo scossone all’interno del consiglio comunale.

Al termine della seduta che si è svolta ieri per l’approvazione dello schema di bilancio e del piano delle opere triennali, Lisa Nuzzo – facente parte del movimento politico Bitonto Solidale – ha dichiarato il suo passaggio all’opposizione, rimettendo di conseguenza nelle mani del sindaco l’incarico di delegato sindaco di Palombaio, che al momento è quindi scoperto.

“Questa mattina (ieri, ndr) è iniziato un nuovo capitolo della mia vita politica da consigliere comunale – scrive la consigliera Nuzzo sul suo profilo Facebook –. In Consiglio Comunale ed al termine dello stesso, soprattutto per farne terminare i lavori con la massima tranquillità, ho comunicato di non far più parte dell'attuale maggioranza e di conseguenza ho dovuto rassegnare le mie dimissioni quale Delegato Sindaco di Palombaio rinunciandovi. Ho accettato di partecipare al progetto civico nella campagna elettorale del 2017 perché la coalizione poi vincente ed il collante della stessa era rappresentato dal civismo avendo rispetto delle diverse sensibilità politiche, purtroppo oggi ciò non esiste più. Io ci credo e andrò avanti dritto per la mia strada con accanto la gente lottando come non mai per una ‘Bitonto Solidale’”.