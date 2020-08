Caso "Pescara", la Lega risponde al Pd

Riceviamo e pubblichiamo integralmente la nota di risposta al Partito Democratico della Lega Salvini Premier Bitonto:

"Rigettiamo al mittente, un Pd che si arrampica sugli specchi, una questione che non ha come numero il ‘50’ – il pane nella smorfia napoletana – e che NON attiene ai famigerati milioni della Lega, ma tanti sono invece, CINQUANTA – il pane, nella smorfia napoletana – I MILIARDI che attengono all’affaire banche (MPS, BANCHE VENETE, e dintorni), nel quale protagonista assoluto è proprio il Pd. Un mega buco: CINQUANTA miliardi spariti nel nulla, migliaia di risparmiatori sul lastrico e una giustizia che non ha mai reso Giustizia (PREMEDITATAMENTE CON PESI E MISURE DIVERSE A SECONDA DEL PARTITO POLITICO) e lo Stato, quindi tutti noi, costretti a metter mano alla tasca pagando I FONDI IN FAVORE DEI TRUFFATI DALLE BANCHE DEL PD.

Una premessa necessaria per controbattere alla demagogia di chi avrebbe dovuto rispondere a semplici domande poste nell’interesse di una collettività (hanno dimenticato questi termini, il collettivo, il sociale e il proletario, diventando esperti in BANCAROTTE BANCARIE, dalle parti del Pd). Una demagogia che evidenzia come ancora oggi c’è chi non ha ancora compreso che in politica, PURTROPPO, nessuno gode del primato morale e le pecore nere si infiltrano dappertutto e vanno rese alla Giustizia CHE NEGLI ULTIMI 20 ANNI E’ STATA DI PARTE PER SOVVERTIRE LE MAGGIORANZE PARLAMENTARI ED I GOVERNI ELETTI DEMOCRATICAMENTE: il passo tra Partito Democratico e Magistratura Democratica …. è brevissimo e preoccupa tantissimo. Transeat e veniamo al sodo.

Dunque, da quello che abbiamo condensato e salvato da un lungo comunicato stampa ricolmo di demagogia, è che il Pd avrebbe dovuto lasciare la sede il 1° agosto, ma occupa, senza un regolare contratto un bene di proprietà del Comune. Un bene che la stessa amministrazione avrebbe voluto destinare ad altro, giustamente e considerando che l’unico partito politico a Bitonto ad occupare SINE TITULO un immobile pubblico è proprio il Pd. Loro hanno fatto, loro hanno sfatto e loro sono … oggi senza contratto. E apprendiamo che nelle stanze del ‘potere’ comunale, si sta mettendo mano a delibere o determine o atti che regolarizzino la situazione … con l’intento? Di lasciare il Pd nella ‘pescara’? E a deciderlo chi sarà? La politica che amministra la Città? L’assessore al patrimonio targato Pd?

Siamo seriamente preoccupati! Preoccupati che le decisioni siano di parte, siano tese a tutelare una tradizione che ai cittadini non interessa più – vedere il Pd (ORMAI LIQUEFATTOSI NEI LINGOTTI D’ORO DELLE BANCHE), nella sua sede ‘storica’, dopo che la stessa amministrazione aveva espresso altre intenzioni.

Diciamocelo chiaramente. Capire quello che succede DENTRO E FUORI Palazzo Gentile è sempre più complesso, in barba alla trasparenza ed alla tutela degli equilibri finanziari: unire forze che sembrano opposte e che esprimono stesse preoccupazioni in base ad un’analisi che ha come priorità assoluta l’interesse dei cittadini e non di una politica abile nel fare buchi di 50 miliardi o occupare senza contratto uno stabile comunale.

… al Pd nostrano, non rimane altro che buttar il can per l’aia: parlare di migranti, problemi in cui il loro governo sta manifestando una completa incapacità!"