Riceviamo e pubblichiamo comunicato stampa del centro destra bitontino a firma delle segreterie politiche: Lega Salvini Premier Bitonto, Fratelli d’Italia Bitonto, Forza Italia Bitonto e L’altra Italia Bitonto

"Nacci & Febbrile: un posto al sole col favore delle tenebre?"

Per comprendere la natura del rapporto tra l’assessore al Bilancio dott. NACCI e l’Avv. Luigi FEBBRILE, bisogna ritornare alle date del 6 e 7 maggio 2012 allorquando i bitontini venivano chiamati alle urne per eleggere il nuovo sindaco e il rinnovato consiglio comunale.In Idv veniva eletto consigliere comunale il dott. Domenico Nacci, che a seguito della propria nomina ad assessore allo sport, cedeva il posto nel consiglio comunale all’Avv. Luigi Febbrile.

Successivamente nel 2017 nella “Puglia in più” il dott. Domenico Nacci, eletto consigliere, accettava la nomina di assessore al bilancio e dell’avv. Luigi Febbrile non vi era più traccia nei radar della politica bitontina.

Sparito dalla scena politica, ritroviamo “il nostro” avvocato, in modo frequente ed assiduo, rappresentare il Comune di Bitonto in Commissione Tributaria, in sostituzione della dirigente del locale Ufficio Tributi.

Finora, nulla di grave ed allarmante se non fosse che i professionisti che frequentano le aule di udienza delle predette Commissioni Tributarie sono noti e l’avv. Luigi Febbrile, almeno sino al 2017 non le frequentava, almeno con la stessa intensità con cui le frequenta da quando il dott. Nacci è divenuto assessore al Bilancio.

Incomprensibilmente, tra gli atti pubblici del NOSTRO COMUNE, non risultavano né gli incarichi professionali conferiti all’avv. Luigi Febbrile, tantomeno i provvedimenti di liquidazione dei compensi….

Come fa, quindi il “nostro avvocato” a rappresentare il Comune di Bitonto? Ecco la risposta: sembra, infatti, salvo smentite, che l’avv. Luigi Febbrile sia stato individuato dalla Servizi Locali S.p.A. (società che si aggiudicò l’appalto per cinque anni per il supporto alle attività di accertamento e riscossione per il comune di Bitonto) quale loro consulente e che percepisca un compenso fisso mensile.

Ancora nulla di grave, se non fosse che comunque le attività professionali dell’Avv. Luigi Febbrile, seppur liquidate mensilmente dalla Servizi Locali S.p.A., dovrebbero comunque seguire le regole della pubblicità, le regole democratiche circa la sua individuazione tra una platea amplissima di liberi professionisti locali, considerando che la SERVIZI LOCALI SPA opera una semplice attività di supporto e l’Amministrazione Comunale non si è spogliata delle proprie prerogative, anche con riferimento alle regole circa l’individuazione dell’UNICO professionista cui conferire siffatti incarichi professionali.

GRAVI, invero, risultano le circostante, peraltro note a tutta la comunità, ma giammai rese di dominio pubblico: l’assessore NACCI e l’avvocato FEBBRILE condividono il medesimo studio professionale in Bitonto, e, il contratto in essere tra il Comune di Bitonto e la Servizi Locali Spa fra poco più di un anno è in scadenza naturale.

Ci risulta in più che il ‘nostro avvocato’ abbia patrocinato di recente (fine 2018) una causa proprio contro l’Amministrazione Comunale di Bitonto presso il Tribunale Amministrativo Regionale, ma queste eclatanti e manifeste incompatibilità, conflitti di interessi, ecc. ecc. ecc. passano in subordine, rispetto agli inquietanti interrogativi circa una trasparenza, allo stato totalmente torbida, e alimenta, nel contempo, non pochi legittimi sospetti: che si operi col favore delle tenebre a Palazzo Gentile?

Di certo la vicenda, in itinere dell’emergenza Covid – 19 che vede i professionisti locali in ginocchio, assume gradienti di un giallo a tinte rosse".