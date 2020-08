FdI, Emiliano chiarisca le modalità di assunzione in Regione Puglia

Dal circolo Fratelli d'Italia Bitonto riceviamo e pubblichiamo:

"La campagna elettorale di Michele Emiliano si fa rovente e lo si intuisce chiaramente dalle “modalità di assunzione” della Regione Puglia e dei suoi ultimi bandi.

Tanti, infatti, i bandi della Regione Puglia pubblicati negli ultimi mesi 'coincidentalmente' banditi con l’apertura della campagna elettorale di Michele Emiliano.

Fanno scalpore le modalità di assunzione nella sanità pugliese, ossia proprio quel settore ridotto all’osso dallo stesso governatore e assessore alla sanità. Se in ben cinque anni e durante il suo mandato il governatore di centrosinistra ha preferito lasciare intere strutture sanitarie prive di personale ha ora, invece, cambiato idea in campagna elettorale.

Per di più pare paradossale far assembrare migliaia di concorsisti nei primi di settembre, proprio nei giorni in cui il numero dei contagiati potrebbe tornare a salire vistosamente così come intuito da esperti epidemiologici del suo staff.

Avendo cura delle sorti non solo di migliaia di giovani concorsisti, desiderosi di poter essere valutati su competenza ed esperienza ed in particolar modo di quella dovuta sanità ormai negata alla nostra Città, esigiamo che Michele Emiliano chiarisca limpidamente quali siano i suoi progetti per la Puglia".