Automedica sospesa a Ruvo di Puglia, Damascelli ne chiede il ripristino

Il consigliere regionale di Forza Italia, Domenico Damascelli, su sollecitazione dei consiglieri comunali di opposizione Mariatiziana Rutigliani, Antonello Paparella e Orazio Saulle, invoca il ripristino del servizio di automedica a Ruvo di Puglia,sospeso per tutto il mese di agosto, per consentire al personale di andare in ferie.

«L’Asl Bari ha sospeso per il mese di agosto il servizio di automedica a Ruvo di Puglia. Una decisione grave e inaccettabile, che ricade su un comune di 25mila abitanti già penalizzato negli anni con la soppressione del punto di primo intervento e servizi territoriali ridotti all’osso.