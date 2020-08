Marianna Legista lancia ufficialmente la sua corsa alle Elezioni Regionali

Marianna Legista lancia ufficialmente la sua corsa alle Regionali.

Dopo le amministrative del 2017, in cui con 829 voti fu consacrata “Miss preferenze”, l’assessore si rimette ancora al giudizio dei cittadini, questa volta di tutta la provincia.

La bitontina scenderà in campo con la lista “Popolari con Emiliano”, a sostegno dell’attuale governatore della Puglia, e a fianco dell’assessore regionale uscente Giovanni Stea.

«La mia candidatura – spiega la Legista – nasce già prima dell’imposizione della doppia preferenza di genere. I “Popolari”, riconoscendo il mio impegno e i risultati che ho raggiunto in questi tre anni da amministratore della mia città, avevano infatti individuato in me un candidato ideale per la zona di Bari. Sono stata contenta di accettare la loro proposta e ancora più di fiancheggiare Gianni Stea».

Nessun dubbio anche sull’appoggio al candidato presidente e alla sua coalizione.

«Michele Emiliano ha fatto tanto e bene in questi anni. Come “Popolari”, abbiamo condiviso la sua linea e partecipato a questo percorso che ha visto la Puglia crescere ancora di più. Sono convinta che, riconfermandolo alla guida della nostra Regione, potrà portare a compimento altri obiettivi ancora più importanti».

Gli stessi che il governatore ha già inserito nel suo programma.

«Sono 10 punti fondamentali – commenta la Legista -. Personalmente, mi impegnerò al massimo per favorire l’occupazione. Investire nella formazione, nel lavoro, nel capitale umano deve essere una priorità per la nostra Regione. Ma tanto c’è da lavorare anche su altri fronti. Penso alla sanità, all’ambiente, alle infrastrutture, che sono necessarie anche per lo sviluppo del turismo».

Un occhio di riguardo avrà ovviamente per la sua terra.

«Se dovessi essere eletta consigliera regionale, dovrò guardare su più ampi territori, ma dedicherò molta attenzione alla nostra città. Come i cittadini ben sanno, sono sempre presente sia su Bitonto che su Palombaio e Mariotto e non mi sottraggo al confronto con chiunque. Penso che sia una pratica necessaria per lavorare al meglio. Manterrò questa caratteristica e cercherò di non tradire la fiducia dei miei elettori».

«Cercherò di essere un valore aggiunto per tutta la coalizione – continua– e di portare l’energia e la capacità gestionale proprie delle donne».

Per l’assessore del Comune di Bitonto, infatti, è stato un gran dispiacere vedere il Consiglio regionale non esprimersi sulla doppia preferenza di genere, imposta poi dal Governo nazionale. «È un peccato che non si riconosca ancora il valore della donna anche a livello politico. Spero che grazie a questo traguardo raggiunto, possa crescere la componente femminile tra gli scranni di via Capruzzi».

Marianna Legista si prepara ora alla sua campagna elettorale. A giorni, la bitontina attiverà i suoi canali su facebook, instagram e telegram, attraverso i quali i cittadini potranno essere sempre aggiornati e interagire con la candidata.