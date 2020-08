Lega Bitonto attacca Abbaticchio: "Politica bipolare"

Lega Salvini Premier Bitonto torna ad attaccare il sindaco Michele Abbaticchio, dopo alcune recenti dichiarazioni alla stampa locale.

"E no! No! Davvero, questa volta no! Caro Sindaco, questa volta non ci siamo proprio. E non ci sta nemmeno l’intera Città alle sue dichiarazioni.Ormai appare evidente a tutti i cittadini di Bitonto, come Lei, più che risolvere i problemi, stia usando il suo incarico di ‘primo cittadino’ per meri scopi elettorali e di carriera sua personale", scrivono gli attivisti locali in una nota.

E spiegano: "Non più tardi di qualche settimana fa, infatti – eravamo ai primi di luglio - un’intera pagina sul quotidiano del nostro Sud, ‘La Gazzetta del Mezzogiorno’ evidenziava un suo pensiero: “…quando con la cultura cancellammo la mafia.” Il centrodestra di Bitonto ne ha persino affisso un manifesto per focalizzare quanto quell’affermazione e quel titolo a caratteri cubitali fossero demagogia. Ma ognuno di noi, a volte, può avere le sue convinzioni, le sue idee e … vanno rispettate, per carità. Su di esse occorre confrontarsi, ma Lei, del confronto non vuole sentirne parlare, Le piace essere un ‘uomo solo al comando’, come più volte è stato definito. Non da noi. In data 20 agosto 2020 leggiamo, purtroppo, un’altra sua dichiarazione: “Continueremo la nostra lotta contro la mafia”. ELECTA UNA VIA NO DATUR RECURSUS AD ALTERAM!".

Di qui l'attacco: "Sindaco: si metta d’accordo! Con se stesso! La mafia è stata demolita dalla ‘sua’ cultura ( ?? quale?) oppure è opportuno continuare nella lotta alla stessa? Lei confonde le idee all’intera Città, a tutti i bitontini! Oppure … usa la mafia a proprio piacimento? Non c’è più la mafia, quando occorre sbandierare i successi e i traguardi (?? Quali?) ‘eppoi’ … è necessario rimettere al centro dell’attenzione pubblica il tema mafioso, magari in campagna elettorale, per farne un ‘cavallo’ di battaglia ORMAI NOTORIAMENTE AZZOPPATO?".

Le Salvini Premier definisce la politica di Abbaticchio "una politica bipolare che non sfugge all’elettorato che – di certo – non l’ascolta più ormai cosciente del Suo grande bluff. Non Le crede più nessuno, nemmeno i consiglieri, eletti altrove ma traghettati in Italia in Comune: è opportuno specificare il NOSTRO Comune NON già il SUO".