Vito D'Attoma presenta la propria candidatura al consiglio regionale

Elezioni, diffusa la circolare che definisce le modalità di voto per positivi al Coronavirus

Con la circolare 39/2020 della Direzione centrale per i Servizi elettorali inviata a tutti i prefetti sono state rese note le modalità di voto per i positivi al Covd-19 ricoverati o in quarantena domiciliare con l’obiettivo di ridurre i rischi di contagio. Per coloro che sono in