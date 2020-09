"Io resto in Puglia", la proposta contro la "fuga dei cervelli" di Maria Grazia Gesualdo

La candidata al Consiglio Regionale Maria Grazia Gesualdo tra le fila di Italia In Comune a sostegno del governatore uscente Michele Emiliano, nonché fondatrice del primo gruppo giovanile del movimento politico, presenta una proposta strutturata in sinergia con le istituzioni per incentivare i ragazzi e le menti più brillanti che si affacciano al mondo del lavoro a restare nelle proprie città di origine.

"La tendenza dei giovani ad abbandonare la propria terra per cercare lavoro altrove, spinti dal bisogno di indipendenza, è un fenomeno dovuto alla poca attenzione delle istituzioni e all'incapacità del mercato del lavoro di valorizzare i talenti. È necessario creare una sinergia tra istituzioni, università e aziende pubblico/private. Al fine di tutelare i mestieri ormai in disuso, è necessario organizzare corsi di formazione professionali specializzati ed incentivi all'avviamento di nuove attività commerciali e socio-culturali per NEET e inoccupati.Istituire una o più giornate denominata “IO RESTO IN PUGLIA” è uno degli obiettivi che ci prefiggiamo per tutelare i disoccupati e incentivare le aziende ad assumere attraverso sgravi fiscal"i.

Uno dei principali obiettivi di Maria Grazia Gesualdo è quello di valorizzare le risorse e le professionalità dei giovani attraverso la semplificazione burocratica.