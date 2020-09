Incidenti sul lavoro, Maria Grazia Gesualdo (Itc): 'La sicurezza una priorità per tutti i lavoratori

“La sicurezza sul lavoro è un tema che non può essere ignorato e merita ancor più attenzione e rilevanza a livello regionale”. È quanto afferma Maria Grazia Gesualdo, candidata alle regionali nella lista “Italia in Comune”.

Assistente sociale, volontaria e attivista in centri antiviolenza, la candidata bitontina è molto vicina alle problematiche del e sensibile ai temi degli incidenti.

“È sempre difficile riuscire ad accettare come un individuo possa pagare con la vita un incidente durante lo svolgimento del proprio lavoro” continua Gesualdo, la quale mira a fissare il tema delle morti bianche fra i punti cardine del suo lavoro.

“Oggi più che mai, in un momento di emergenza sanitaria nazionale, non si può rischiare che altri lavoratori possano perdere la vita durante il servizio di lavoro” continua Gesualdo. “La sicurezza, fuori e dentro i luoghi di lavoro, deve essere garantita e dev’essere una priorità per tutti, al di là dell’ideologia politica”.