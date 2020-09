Bitonto Solidale e Valori Sociali a sostegno dell'assessore Marianna Legista

Emanuele Cipriani (Bitonto Solidale) e Antonio Lisi (Valori Sociali), entrambe liste civiche protagoniste delle elezioni comunali, ufficializzano il loro sostegno, assieme agli iscritti e simpatizzanti, all’Assessore Marianna Legista, candidata alla competizione regionale del 20 e 21 settembre per la lista “Popolari con Emiliano”.

“È finalmente giunto il momento di essere rappresentati in Consiglio Regionale da una donna particolarmente attiva sul territorio locale e non solo, una donna che è sempre pronta ad ascoltare le esigenze dei cittadini e che non ha mai messo in secondo piano le frazioni, una donna che piace al popolo, una donna che cura particolarmente le attività bitontine e imprenditoriali, una donna che ha dato spazio alle politiche giovanili, e crediamo che questa opportunità sia quella giusta per far emergere ancor di più le potenzialità e l’impegno che fino ad ora ha mostrato per Bitonto tutta” - dichiarano Cipriani e Lisi.