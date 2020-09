Rosa Lauta responsabile cittadina di Azzurro donna, Fi Bitonto: 'Scelta di qualità'

"Congratulazioni all'avvocato Rosa Lauta, nominata responsabile cittadina di Azzurro Donna. Il movimento femminile di Forza Italia, che sta mettendo radici in tutto il Paese, avrà una rappresentante capace e determinata anche nella nostra città". Lo rende noto Forza Italia Bitonto.

"Questa nomina - aggiungono i forzisti - è una scelta di qualità ed un riconoscimento importante per una professionista seria ed apprezzata, da sempre vicina ai bisogni della gente ed in particolare delle donne".

"Auguriamo buon lavoro a Rosa e le offriamo piena collaborazione per la realizzazione delle iniziative che vorrà mettere in cantiere come responsabile locale di Azzurro Donna", aggiungono all'unisono il consigliere regionale Domenico Damascelli, la consigliera comunale Carmela Rossiello e l'intero coordinamento cittadino di Forza Italia e Fi Giovani.

"Siamo certi che l'avvocato Lauta, con il suo prezioso contributo, saprà richiamare l’attenzione della politica alle tematiche del mondo femminile e saprà promuovere la partecipazione attiva delle donne alla vita della citta", conclude Fi Bitonto.