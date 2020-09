Tajani a Bitonto a sostegno di Damascelli, comizio in piazza Cavour questa sera alle 20.15

I big di Forza Italia scendono in campo a sostegno di Domenico Damascelli, candidato alle regionali del 20 e 21 settembre.

Mercoledì sera, al comizio in programma alle 20.15 in piazza Cavour a Bitonto, interverranno l'europarlamentare Antonio Tajani, vicepresidente nazionale di Forza Italia, il coordinatore regionale Mauro D'Attis e il coordinatore provinciale Francesco Paolo Sisto.

"Siamo nel clou della campagna elettorale e sono felice di poter incontrare i miei conciittadiini a Bitonto. Tante sono le battaglie vinte per la comunità nei miei cinque anni in Consiglio regionale, e conto sulla fiducia dei bitontini per poter proseguire il mio impegno per migliorare la qualità della vita della nostra città. La Puglia ha bisogno di voltare pagina e merita un governo capace e concreto", dichiara Damascelli.

Nel rispetto delle regole anti Covid, l'evento prevede posti a sedere distanziati e l'uso obbligatorio delle mascherine.

La cittadinanza è invitata a partecipare.