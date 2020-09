Consiglio comunale, approvato il nuovo regolamento per la videosorveglianza

Il consiglio comunale che si è tenuto ieri si è aperto con le dimissioni di Giuseppe Maiorano (Itc, a causa di impegni lavorativi) e Carmela Rossiello (Fi, a favore di un nuovo componente di minoranza) rispettivamente dalle commissioni prima e quinta.

Come primo punto all’ordine del giorno, è stato eletto Michele Daucelli come nuovo componente della quinta commissione.

Si è proceduto quindi all’adeguamento dello Statuto Sanb, come secondo punto, ovvero degli articoli 16 e 23. Le normative tecniche delle modifiche sono state spiegate dal segretario generale Salvatore Bonasia. Successivamente è intervenuta Carmela Rossiello (Fi): “Mi fa molto piacere che Anac sia intervenuta per far capire il ruolo di questa società, per evitare di distribuire allegramente mansioni, incarichi e posti di lavoro. Oltre l’Anac, ci sarà anche il contro della minoranza”. Il provvedimento è stato votato all’unanimità.

Si è passati quindi al terzo punto, ossia la concessione in comodato d’uso gratuito all’associazione nazionale Polizia di Stato – sezione “Michele Tatulli” di Bitonto dell’unità immobiliare in corso Vittorio Emanuele tramite l’approvazione di uno schema di contratto. Franco Scauro (Bitonto riformista) ha poi chiesto di conoscere i criteri di affidamento, che sono stati spiegati dal segretario generale Bonasia come in una concessione di tipo “precaria”. Dopo è intervenuta Carmela Rossiello (Fi) dichiarando voto favorevole al provvedimento ma chiede come mai, a proposito di immobili pubblici, la sede del Partito democratico è ancora presso la “pescara”. A rispondere è stato direttamente il sindaco Michele Abbaticchio: “Fin quando non vengono espletate tutte le pratiche e per evitare altre possibili occupazioni, è giusto che il Pd rimanga a presidiare un immobile storico e centrale della nostra città”. Anche questo provvedimento è stato votato all’unanimità.

Il successivo punto all’ordine del giorno è stata l’approvazione del nuovo regolamento per la disciplina della videosorveglianza sul territorio comunale. A relazionare l’assessore Cosimo Bonasia, il quale ha enunciato tematiche strettamente tecniche, oltre che appunto l’adeguamento in previsione del rispetto della privacy e dei dati sensibili. Dalla relazione è emerso che sono 54 gli impianti di proprietà comunali, a cui vanno aggiunti i 6 di proprietà della Polizia di Stato. Il comune è inoltre in attesa dell’approvazione dalla Prefettura per l’acquisto di droni per sopperire alla mancanza di personale e per coprire un territorio parecchio vasto. Il provvedimento è stato votato all’unanimità.