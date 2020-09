Domani il M5S Bitonto in piazza per il sì al referendum

Domani il MoVimento 5 Stelle di Bitonto incontrerà i cittadini in occasione del #VotaSìDay, l’evento organizzato dal M5S in diverse piazze di tutta Italia per spiegare le ragioni del Sì al referendum sulla riduzione del numero dei parlamentari.

Sono previsti due banchetti: uno alle 18:30 in piazza Roma a Mariotto, l’altro alle 20 in Piazza Milite Ignoto a Palombaio.



Per l’occasione interverranno la deputata bitontina Francesca Anna Ruggiero, capogruppo nella Commissione per l’attuazione del Federalismo Fiscale, e il candidato al Consiglio Regionale Antonio Lisi.



La portavoce alla Camera afferma: “Il 12 settembre saremo nelle piazze di tutta Italia per spiegare le ragioni del sì al referendum del 20 e 21 settembre e smontare la propaganda terroristica del fronte del no, che rema contro una riforma sacrosanta, utile per ammodernare la nostra democrazia e al contempo ridurre i costi. Abbiamo deciso di organizzare questi banchetti per informare chi è ancora indeciso sugli aspetti positivi di modifiche costituzionali che renderanno il nostro Parlamento meno pletorico e più funzionale. Si tratta – conclude - di un appuntamento con la storia che non possiamo lasciarci sfuggire”.