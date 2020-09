Pericolo voto di scambio sulle elezioni, Abbaticchio: "Pandemia e mafia a braccetto”

Voto di scambio: sarebbe questa la minaccia imminente che incomberebbe sulle prossime elezioni in Puglia, quelle che determineranno il nuovo Consiglio Regionale e il rinnovo delle compagini amministrative in quarantanove comuni. A lanciare l’allarme è Michele Abbaticchio, sindaco di Bitonto e vicecoordinatore nazionale di Italia in Comune, secondo il quale il disagio sociale ed economico, eredità del periodo di lockdown appena trascorso, sarebbe il terreno fertile per il proliferare del fenomeno criminoso.

"Siamo nel momento più pericoloso per la democrazia, quello in cui la gente ha perso fiducia e la mafia può attingere a mani basse tra la disperazione offrendo il denaro che proviene dal mercato della droga e delle discariche abusive. È in questo scenario che arrivano le elezioni regionali e, con esse, l'ombra del voto di scambio", dice il leader di partito che ha presentato la lista regionale in Puglia con ex prefetti, amministratori comunali minacciati ed esponenti della società civile.

